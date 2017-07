José Antonio Rodríguez desmiente afirmación de Ministro de Cultura sobre ayuda a Cholo Brenes

Santo Domingo.-. El cantautor José Antonio Rodríguez, ex ministro de Cultura, salió al frente a las afirmaciones que hiciera el actual ministro Pedro Vergés, sobre que el aporte que recibía el fallecido Cholo Brenes fue concedido y retirado durante la gestión que presidía el hoy embajador dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“El ministro está apelando al silencio de los muertos para mentir y me apena pero quedan vivos que pueden atestiguar. No solo a Cholo le quitó la ayuda sino a otros artistas aquejados de salud y que por respeto no los menciono. Sigo sin entender cuál es la razón que tiene el ministro de cultura en tratar de satanizar una gestión a la cual, lo único que tenía que hacer era darle continuidad porque era el plan de gobierno del presidente”, dijo Rodríguez a reporteros de Diario Libre.

Lo que dijo el actual Ministro

El ministro de Cultura, Pedro Vergés, negó rotundamente que durante su gestión se haya retirado una pensión al sociólogo Cholo Brenes, y aclaró que se trataba de un aporte de 25 mil pesos que recibía Brenes de ese ente estatal, y que el mismo le fue adjudicado y también retirado durante la gestión anterior del ministro José Antonio Rodríguez.

El promotor artístico Cholo Brenes, quien falleció este lunes de un infarto, terminó sus días viviendo de la caridad, luego de dejar de recibir la citada pensión.

El gestor cultural José Roldán criticó que a pesar del aporte a la música nacional a Brenes le hayan quitado el sustento económico.

Rafael Andrés Brenes Guridi, quien fuera impulsor de la carrera de más de 30 artistas de República Dominicana, entre ellos, Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Los Hijos del Rey, Sergio Vargas, Ilegales y Watson Brazobán, murió a los 75 años.