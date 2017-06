Juan Comprés dice apresamiento de su hijo forma parte de una conspiración

Santiago.- Juan Comprés, conocido como el “Peregrino de Moca”, declaró hoy que el apresamiento de su hijo es otra de las “patrañas gubernamental”, para denigrarlo en las luchas contra la corrupción, el soborno y la impunidad.

Contó a este diario, que su hijo estaba manejando un vehículo de su madre en compañía de su novia y que el arma chagón era inofensiva pues no tenía municiones.

“Es una persecución que tienen contra mí y toda mi familia y esta persecución no se va a acabar porque no me callaran. Soy un comunitario que lucho por el bien del país”, dijo

De igual manera expresó que después de ser apresado su hijo, Johan Dionicio Comprés Peña, de 26 años de edad, antes de que la Policía Nacional diera a conocer la noticia, el gobernador de la provincia Dilone Ovalles, ya la lanzaba a las redes sociales.

“Vuelvo y te repito, esto es una persecución política, porque, por que tiene el gobernador que anunciar el apresamiento de mi hijo como si fuera un trofeo, esto refleja lo que quieren conmigo”, sostuvo.

Al momento de ser detenido, Comprés Peña conducía una yipeta Honda CRV, blanca, sin placa, en donde la Policía dijo que encontró un bulto azul con la “chagón”.

A Comprés Peña, se le está conociendo en estos instantes la medida de coerción en el juzgado de Moca.

Su abogado defensor es Víctor Bretón. (Hoydigital)