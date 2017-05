Apresan a Temístocles Montás, Angel Rondón, Andrés Bautista y otros doce más por caso sobornos Odebrecht

Santo Domingo.- Por lo menos nueve personas, entre ellas el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, y el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, fueron detenidos este lunes en la mañana.

La detención está vinculada con el caso de los sobornos que habría entregado en la República Dominicana la empresa brasileña Odebrecht a fin de obtener la adjudicación de la construcción de obras del Estado y a supuesta sobrevaluación de las mismas.

Los detenidos son el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; los ex vicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura; el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el ex presidente del Senado, Andrés Bautista; los ex presidentes de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco; el empresario Angel Rondón; el ex vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, y los señores Bernardo Castellanos y Roberto Rodríguez, quien fuera director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcanarillados (INAPA).

De ellos Bautista es presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno y Pacheco, dirigente. Montás ha sido legislador y administrador de la CDEEE.

Todos fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se espera que en un plazo de 48 horas les sean solicitadas al grupo medidas de coerción.

En círculos judiciales se afirma que en las próximas horas habría otras detenciones.

Presentarían expediente en próximas horas

Aunque oficialmente ningún estamento oficial lo ha confirmado, el periódico Diario Libre señala este lunes que entre hoy y mañana sería presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el expediente contra esas personas, entre las cuales figuran legisladores y dirigentes del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La presentación de este expediente se haría en momentos en que hay una creciente presión social a las autoridades en este sentido, la cual se ha manifestado en multitudinarias marchas “verdes” que han tenido lugar en distintas localidades del país.

“Esta semana es crucial, ya que la Procuraduría está concluyendo todas las traducciones y cotejo para someter a la Justicia a los sobornados. Si los indicios son graves, se podría solicitar en la semana órdenes de arresto y algún otro tipo de coerción, conforme a la ley”, indicó una fuente citada por Diario Libre.

Este mismo medio informó el viernes que la Procuraduría General solicitó a la Suprema la designación de un juez especial, en virtud de que hay legisladores y funcionarios entre los que serán sometidos. Dada la jurisdicción privilegiada que tienen los legisladores, que arrastra a los demás implicados, el caso Odebrecht se conocerá en la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con lo informado, los procesados serían 15 en total, entre ellos dos senadores y un diputado.

El jueves se cumple el plazo establecido por la empresa Odebrecht con el Ministerio Público de Brasil para mantener en confidencialidad las delaciones premiadas de sus ejecutivos investigados por el caso Lava Jato.

En la medida en que los documentos de esa investigación sean públicos, los 12 países en los que la empresa confesó haber repartido unos US$788 millones en soborno, podrán tener acceso a las informaciones. (Almomento)