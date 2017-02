Lindo nombre: “Presunto”

Si alguno de los míos tuviera un hijo le pediría que le ponga el nombre más abundante en este país. (No. Ya no es José, ni Pedro, ni Juan, ni Rafael, ni Ramón…Nada de eso). Me refiero al más común de los nombres, cien por ciento dominicano; el que más prolifera en todos los estratos sociales, de la clase media hacia abajo; cuyo registro civil sólo maneja la Policía Nacional. Ese nombre es “Presunto”. (Por cierto, Presunto Rodríguez es hoy el más famoso de los Presuntos: el sicario que “se suicidó” en San Pedro de Macorís dándose un tiro ¡en la frente! (¿Cómo pudo ese Presunto hacer algo tan incómodo?).