Los abrazos deportivos de Luis Ramón

Naturalmente que ha dado mucho de qué hablar, “La Tragedia Beisbolística” de República Dominicana, con las muertes de Andy Marte, antesalista de Las Águilas Cibaeñas y jugador de Japón y no bien aturdido con ella, llega la tambien fatal noticia de la muerte del lanzador de Kansas City en Grandes Ligas, Yordano Ventura..

Se cuestiona la gente del mundo deportivo ahora, vale la pena la protección-prohibición que se dice hacen los equipos de Grandes Ligas a sus jugadores para que no jueguen en los torneos invernales del caribe?

Si estuviesen esos muchachos en un terreno de juego, donde deben de estar, que es su trabajo, por cierto muy bien remunerado, muy bien aplaudido por el público, se hubiesen evitado muertes como ésas, como la de Oscar Taveras, como la de dos jovencitos que perecieron también entre Salcedo y Tenares y Villa Tapia y Salcedo en motores?

Quizás!, porque los que llevan muchos el aspecto religioso, defienden que hay un día señalado, pero también hay muertes que se buscan.. Y otros religiosos alegan, que ”Ayúdate, que yo te ayudaré””… Qué lástima, Qué pena, luto en el béisbol en sentido general, se nos fueron dos grandes muchachos, dos buenos amigos, dos grandes atletas….EPD.

Los Marineros de Seattle anuncian que retirará el # 11 el cual utilizara el puertorriqueño Edgar Martínez, el acto se llevará a cabo el 12 de agosto, en una celebración de fin de semana.. También Los Medias Rojas de Boston anunciaron el retiro del # 34 de David Ortiz Arias , El Cañón Rojo Dominicano, El Big Papi, será el viernes 23 de junio en un partido frente a Anaheim…

Arizona firmó al receptor Josh Tole con contrato de Ligas Menores, Tole, con 30 años ha sido el relevista exclusivo del nudillista R.A. Dickey, cuatro años en Los Mets e igual en Toronto. Luis Valbuena de Venezuela, oficializó su contrato con Los Angelinos de Los Ángeles y Anaheim por 15 millones y dos años..

Cleveland, regresó a La Serie Mundial el año pasado, desde 1997, ahora, están a punto de rememorar otro capítulo de su pasado, Cleveland será la sede del Juego de Estrellas del 2019.

Los Nacionales de Washington y Stephen Drew, acordaron un año de contrato y 3.5 millones, más incentivos por 1.2 millones adicionales…

Yo también conseguí buen contrato con Don José Rodríguez, de el periódico El Taxista, pero, para su programa sabatino radial “De Todo Un Poco” por la 89.3 F.M. de 11 de la mañana a una de la tarde… La Sección Deportiva, no se la pierda.. ja ja ja..

Los Rojos de Cincinnati, firmaron al veterano lanzador Scott Feldman por un año y 2.3 millones, este lanzador derecho, tiene experiencias de Grandes Ligas como abridor y relevista, también recibirá 2.2 en incentivos.

Los Dodgers de Los Ángeles, firmaron al derecho relevista Brandon Morrow, contrato de Ligas Menores, con invitación a los entrenamientos de Grandes Ligas.

Pero, por Dios Santo, no salimos de una y caemos en la otra noticia mala, fatal, se nos murió La Voz que El Cibao Quiere, Rafael -Pappy- Pimentel, un hombre tranquilo, amigo de sus amigos y consejero de todos… Narrador por más de 40 años con Las Águilas Cibaeñas, Liga de Verano del Cibao, Béisbol de Grandes Ligas Cadena de “Los Pinos”” del Ing. Juan B. Sánchez Correa, Béisbol Amateur de los años 60s, 70s, y 80s, cuando yo llegué por segunda vez a Santiago.. E.P.D. Siempre queridísimo Pappy Pimentel.

El conocido receptor Jarrod Saltalamacchia (apellido más largo en Grandes Ligas), firmó con Toronto para Ligas Menores por US$1,25 MM, después de pasar el examen físico y si hace el Equipo Grande….

Los Marlins de Miami, completaron su labor invernal en cuanto a roster se refiere, el 1 de diciembre firmaron al dominicano Edison Vólquez, ahora, al relevista Severino González de Los Filis, nativo de Panamá…También se completó el roster de 40 hombres, ya han invertido su presupuesto de 110 millones, tienen ocho relevistas y 13 lanzadores en total..

Boston reclamó de lista de weivers de Cincinnati al inicialista y jardinero de 27 años Steve Selsky, en 24 juegos la temporada pasada bateó 314, con dos dobletes y 2 cuadrangulares….Gregg Holland, relevista, agente libre acordó un año con Colorado.. No lanza desde el 2015, cuando le hicieron la Thommy John, tiene 31 años y salvó 125 partidos entre el 2013 y 2015, sólo detrás de Craig Kimbrel.

El magnifico jugador Giancarlo Stanton de 27 años jugará en El Clásico Mundial con EEUUAA, por segunda ocasión, ya que también jugó en el 2013…

Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez, son seleccionados para el Salón de La Fama de Cooperstown en Las Grandes Ligas… Rodríguez, líder en más juegos como receptor en Las Mayores, cuarto pelotero de Puerto Rico en el Nicho de Los Inmortales. Logró 13 guantes de oro, se une a Roberto Clemente, El Cometa de Carolina, Orlando -Peruchín- Cepeda y Roberto Alomar, como los únicos boricuas en ser exaltados..

Trevor Hoffman y el dominicano Vladimir Guerrero, se quedaron fuera por muy poco. Hoffman por cinco votos y Guerrero por 15. Quedaron fuera, nueva vez, aunque subieron Barry Bonds y Rogers Clemens, El Cohete. Lograron buenas votaciones Mike Mussina 51.8 % y Curt Schilling, 45%. Quedó fuera de por vida tras 15 intentos el ex-relevista Lee Smith.

Samuel Sosa, Sammy, logró un 8.6% para mantenerse en las papeletas de votaciones y no logró el 5% necesario para quedarse el dominico-cubano-puertorriqueño Jorge Posada, ex-receptor de Los Yankees de New York.

Los Bravos de Atlanta, acordaron con el receptor agente libre Kurt Suzuki un año y US$1.5 MM más US$2.5 MM en incentivos…Los Cerveceros de Milwaukee firmaron al relevista Joba Chamberlain, contrato de Ligas Menores. En 20 juegos del pasado año tuvo efectividad de 2.25 con Cleveland. Tiene 10 años en Grandes Ligas y efectividad de 3.81 con Los Yankees, Detroit y Kansas.

Los Yankees de New York y el dominicano Delin Betances, van al arbitraje, Betances quiere 5 millones y Los Yankees le ofrecen tres….Primera vez en los últimos 10 años que Los Yankees van a arbitraje. ..El dominicano Neftalí Féliz firmó con Milwaukee por un año y 5,35 MM y 1,5 MM de bonificaciones por rendimiento..

Luego de firmar su contrato con Los Azulejos de Toronto, el dominicano José Bautista, se espera que juegue para República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, Marzo, 2017. El lanzador dominicano Santiago Casilla regresó a Oakland donde comenzó su carrera, al firmar por dos temporadas. De 36 años, podría ser taponero u otra labor de bullpen.. También firmó el dominicano Alejandro D’ Aza, contrato de Ligas Menores.

La estrella japonesa, Shohei Otani, encabeza el equipo de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol de Marzo, 2017. De 22 años, está entre los 27 convocados por el manager Hiroki Kokubo. Otani, brilla como lanzador (10-4 y 1.86 efect. MVP y 322 Ave. 67 RBI 22 H4)..Ji JI Ji..

qué les parece este fenómeno del béisbol…. Los Dodgers están locos por él..

Los Mets dependerán del dominicano Jeury’s Familia, para la próxima temporada, lleva 94 salvamentos y 2.20 de efectividad en las últimas dos campañas..

ANOTEN..ANOTEN… El jovencito Michael Kopeck, adquirido por Los Medias Blancas de Chicago de Boston, quien tira a 96 y 98 M/PH, tiró una a 110 M/PH..Que bárbaro! Masahiro Tanaka, no lanzará por la Selección de Japón en El Mundial…Hasta ahora, sólo el jardinero de Houston, Norichica Aoki de Grandes Ligas ha dado el visto bueno para su participación del evento mundial.

Edgar Martínez, está muy optimista con su ascenso en las votaciones del Salón de La Fama: Subió de 43.4% a 58.5%, necesitándose un 75%, ésto significa que subió un 15.2%…Tal situación podría beneficiar en un futuro al dominicano David Ortiz Arias.

Mark Trumbo, inicialista/jardinero de Los Orioles de Baltimore, renovó contrato por tres años y US$37 MM. Trumbo de 31 años, bateó 256 con 47 cuadrangulares y 108 carreras producidas…

Por fin, una buena, el gloriso panameño Rodney -Rod- Carew, está respondiendo positivamente a su tratamiento de trasplante de corazón y riñón, luego de un mes de intervención quirúrgica de 13 horas de duración. Carew se le recuerda como un gran robador de base con Anaheim y siete títulos de bateo… SALUD!

La fiebre del softbol en New York, La Primera Copa del deporte del bate fino y la bola grande, está pautada para el sábado 25 de marzo (Mi cumleaños) y domingo 26, con la organización de la Fundación Dominicana de Deportes de New York, Inc., que preside Daniel -Quemaito- Reyes.. Allá nos vemos!