Lucía Medina sobre acuerdo para presidir Cámara: “Yo no soy loca, yo sé que hay un acuerdo, pero eso es tema del CP”

Santo Domingo.- “Pero claro, yo no soy loca, yo sé que hay un acuerdo pero eso es un tema del Comité Político”, expresó este martes la presidenta de la Cámara de Diputados Lucia Medina al ser cuestionada por la prensa sobre los rumores sobre sus aspiraciones a seguir como presidenta de la Cámara baja.

¿Usted reconoce que hay un acuerdo? preguntó uno de los periodistas que cubre la fuente, a lo que Medina respondió: pero claro, yo no soy loca, hay un acuerdo, yo me remito al Comité Político

La presidenta de la Cámara de Diputados reiteró que el tema de la alternabilidad en la dirección de ese estamento estatal es un tema que debe ser tratado en el Comité Político del Partido de La Liberación Dominicana (PLD).

“Yo no quiero hablar de ese tema, ese es un tema del Comité Político, y de eso está apoderado el Comité Político, yo fui designada para un año de gestión y apenas tengo nueve meses, yo me remito a la decisión que tome el Comité Político, no es un tema del Congreso Nacional”, adujo.

El miembro del Comité Político del PLD, César Pina Toribio, expresó ayer lunes que lo correcto sería que se cumpla con el acuerdo interno de esa organización que establece la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados.

El dirigente político reconoció que existen divergencias en esa organización pero estimó que se impondrá la sensatez en este sentido.(El Caribe)