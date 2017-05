Médico dominicano NY llama inmigrantes acudir hospitales sin temor

Nueva York.- El reputado médico dominicano Rafael Lantigua hizo un llamado a los inmigrantes, principalmente a los criollos, sin importa su status migratorio, acudir a los hospitales en caso de necesitar servicio de salud.

Lantigua, quien es director departamental del Hospital Prebisteriano Medical Center y catedrático de la prestigiosa universidad Columbus , expresó que los inmigrantes no deben sentir temor por el proyecto de Ley de Cuidado de Salud, ya que no afectará las personas pobres, y no será aprobado en el Senado como lo hizo la Cámara de Representantes.

Añadió que los hispanos que viven en aéreas liberales (NY, NJ, CT, PA) no van a tener problemas, porque no muchas cosas van a cambiar, contrario a los que viven en áreas más conservadoras (Texas, Florida, Carolina del Sur) por ahí puede haber mayores cambios.

Las personas que tengan seguros de salud como Fidelis, HealthFirst, Affinity, VNS Choice, United Health Care, asi como el Medicaid, no perderán los beneficios.

Añadió que los inmigrantes que tengan ingresos entre los 100 y 200 dólares semanales, solo pagarán 10 dólares por consultas, que incluye los exámenes básicos.

Recientemente, dominicanos en esta ciudad, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania manifestaron temor por la aprobación de la nueva ley de salud que se propone sustituir el Obamacare.