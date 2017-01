Michel Camilo “Me gusta tomar riesgos y por eso sigo creciendo”

Santo Domingo.- No juzgar, ser curioso, renovarse y estar abierto a todo tipo de música y estilos, siempre y cuando tenga calidad, es lo que le ha permito al reconocido pianista dominicano Michel Camilo seguir creciendo como artista después de tantos años de carrera.

“Yo estoy abierto a todo tipo de música, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Es ser un poco curioso y seguir mirando todo tipo de géneros, no solo quedarse en uno solo, a mí me gusta tomar riesgos y por eso ves que sigo creciendo después de tantos años de carrera y de tantos discos.

Sigo explorando nuevas avenidas de expresiones y nuevas emociones, lo importante es siempre renovarse y redefinirse, no quedarse estancado, al contrario, seguir en movimiento hasta que Dios quiera, por supuesto”, expresó durante una entrevista vía telefónica con Qué Pasa!.

Para Camilo, quien fue nombrado por el Wiener Konzerthaus de la ciudad de Viena como Artista en Residencia para la temporada 2016-2017, sentarse en su inseparable piano, instrumento al que considera como una extensión de su anatomía, es un placer, ya que puede desdoblar su identidad y dejar que el artista sea el que se exprese y controle el ego, las inseguridades y cualquier tipo de complejo que surja. “En resumen volverse lo más puro posible”, dice.

Piano por la batuta

El artista, cuya gira en noviembre del pasado año lo llevó por Europa y Asia, ha dirigido en ocasiones orquestas sinfónicas, por lo que se le cuestionó si ¿Podría cambiar su amado piano por la batuta? Entre risas, manifestó que a pesar de haber estudiado Dirección de Orquesta junto al también maestro José Antonio Molina, por el momento prefiere ser intérprete.

“No, tu sabes que intenté eso al principio, pero me incliné por el piano, me di cuenta que los músculos del brazo y del antebrazo, que se utilizan para dirigir, van un poco en contradicción a los músculos que se utilizan para tocar piano. Entonces dije bueno ya en mi vejez cuando ya los dedos no vayan tan rápido pues me voy a la dirección.

Pero prefiero ser intérprete por el momento, y tratar de mantener esa técnica que Dios me dio, que mis maestros me enseñaron, y protegerla al máximo, por eso me cuido mucho. Es casi como ser un atleta, hay que estar en forma siempre, y eso requiere disciplina y mucho cuidado”, manifestó.

Conciertos en RD

El maestro pisará su tierra el próximo mes de febrero para ofrecer dos conciertos a beneficio de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

Sobre estos recitales a Piano Solo, que presentará los días 13 y 14 de febrero en el Teatro Regional del Cibao y en el Teatro Nacional Eduardo Brito, respectivamente, el afamado intérprete se mostró muy emocionado.

“Estoy feliz de volver a mi país a tocar y más por esta gran causa de Rehabilitación, eso me llena de felicidad y de orgullo. Es bueno volver a mi tierra a tocar para mi gente, es un buen comienzo de año”, destacó, al tiempo que explicó que interpretará un amplio repertorio de sus conocidas piezas.

Tal vez con la larga trayectoria de Michel, pensaríamos que no hay retos para él, pero el destacado jazzista reveló que tocar a piano solo siempre es un reto, ya que considera que es estar desnudo delante de su público.

“Cuando tocas a piano solo hay una entrega total de tu cerebro y tu corazón. Es como mantenerse transparente de manera que las ideas y la creatividad fluyan, es casi como si fuera autodescubrirse en cada concierto”.

Michel se presentó recientemente con el formato a Piano Solo en el Teatro de la Opera de Berna, Suiza; Teatro Municipal de Rio de Janeiro; Teatro Renault de Sao Paulo; Auditorio de Lyon en Francia; Festival de Música de Ravenna, Italia; Queen Elizabeth Hall, de Londres; Teatro del Liceu, en Barcelona; Palacio de la Opera, en La Coruña; Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria; Teatro Musikhus, de Aalborg en Dinamarca; Amager Bio, en Copenhagen, Dinamarca; Cotton Club, de Tokyo, Japón; Blue Note Jazz Club, de Nueva York; Sculler’s Jazz Club, en Boston; y, en el New Jersey Performing Arts Center (NJPAC).

En este 2017 el dominicano continuará con giras de concierto por Europa: En Finlandia, Turquía, Bulgaria, Austria, Francia, Alemania y España; además de conciertos en New York, Boston y San Francisco, en los Estados Unidos.

También será el encargo de la Orquesta Sinfónica de Detroit y del Maestro Leonard Slatkin para componer su nuevo “Concierto Para Trío de Jazz y Orquesta Sinfónica” (su tercer concierto clásico), cuyo estreno mundial será los días 21 y 22 de abril en el Orchestra Hall, de Detroit. (El Nacional)