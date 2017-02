Reclamo Ministro de Educación afirma que no es posible aumentar los salarios de los maestros este año 0 Por Servicios - Costa Verde DR 6 febrero, 2017

Santo Domingo. – El ministro de Educación, Andrés Navarro, llamó hoy a la cordura y a la sensatez a los grupos internos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que están promoviendo la paralización de docencia en las escuelas, y a reconocer que en la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina las condiciones del magisterio han mejorado históricamente.

El ministro Navarro reiteró que, en los diálogos con las diferentes direcciones del gremio magisterial, a nivel seccional, se han conocido varias necesidades de todo el sistema, incluidas algunas que tienen que ver con el bienestar de los docentes; pero que a la única que el Ministerio de Educación (MINERD) no puede responder en este año es al aumento general de salarios.

“Esto lo he hablado con mucha claridad, respeto y transparencia frente a la dirección nacional de la ADP y otras instancias locales. Yo tengo que ser lo suficientemente responsable para no crear expectativas que no sean posible atender desde el Ministerio”, precisó.

Aclaró que con lo que sí se ha comprometido como ministro con la ADP, a través de cuatro mesas de diálogo, es que en este año el MINERD estará aplicando la evaluación por desempeño, con la cual, por un lado, se garantizará identificar y diagnosticar las necesidades de formación de los maestros y, también, se podrá aplicar el incentivo en base a la eficiencia que haya tenido cada docente, lo que va a repercutir en la mejora del salario.

“Si desconocen esos sectores que se ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de los maestros, a mí me hace pensar que la agenda que está detrás de estas movilizaciones nada tiene que ver con la educación”, indicó

Animó a los maestros a que no se dejen manipular de intereses externos a la educación dominicana, porque ya le ha manifestado que están dedicado a tiempo completo a la mejora de la calidad de la educación, y eso implica también la mejora de las condiciones de los maestros. (Hoydigital)