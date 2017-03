Moreno: “CP del PLD es una corporación creada para repartirse patrimonio público”

Santo Domingo.- El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, dijo este viernes que lo declarado por Félix Felucho Jiménez confirma que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es la directiva de una corporación económica que utiliza el Presupuesto y los negocios del Estado para enriquecerse y repartirse el patrimonio público.

El político de la oposición sostuvo que si en el país hubiera un Ministerio Público responsable, investigara a partir de las declaraciones cruzadas entre Jiménez y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, a todos los miembros del Comité Político de esa organización.

Indicó que el Ministerio Público carece de responsabilidad, “porque ese procurador no está haciendo una investigación seria, sino que está buscando un acuerdo de impunidad con la Odebrecht”.

Señaló que se observa que las negociaciones y las obras de Odebrecht se negociaron y se discutieron en el seno del CP, “por tanto a partir de estas dos informaciones cruzadas el procurador debiera extender la investigación e incluir a todos los miembros de esa corporación del PLD”.

“Jean Alain Rodríguez está haciendo una contra investigación, como también están buscando a un juez que le garantice impunidad mediante un acuerdo. No hay investigación, sino negociación para favorecer a Odebrecht”, dijo.

A partir de las declaraciones de Jiménez, quien sostuvo en una entrevista en el programa Telematutino 11, por Telesistema, que el CP sabía de las sobrevaluaciones de las obras que realizó y realiza Odebrecht, senadores y diputados del PLD, le cayeron encima por tal declaración.

Además el miembro del CP dijo que hay funcionarios que aceptaron sobornos.

“Estoy seguro de que ha habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que ha habido sobrevaluaciones de obras, y soy de los que cree que los US$92 milloncitos en sobornos es lo de menos. Yo digo que debería haber una auditoría técnica y financiera de todos estos elevados, la autovía del Coral y de muchas más obras que se hicieron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo”, aseguró el peledeísta asus entrevistadores.

El escándalo se trata del pago de multimillonarios sobornos que la multinacional brasileña Odebrecht en 12 países, incluyendo este, para ganar contratos de infraestructura y energía. El Departamento de Justicia y las fiscalías suiza y brasileña hablan de 439 millones de dólares en sobornos, de los cuales 92 millones se habrían pagado en República Dominicana.

Este jueves, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, reaccionó alarmado sobre las declaraciones de Jiménez, quien había dicho que había llevado el caso al Comité Político del PLD: “Yo no sé en qué reunión, y no he faltado a ninguna, se conoció eso que dice Felucho. Yo no sé de dónde saca eso, de que eso”.

Sin embargo, Pared Pérez expresó que solo en una ocasión el Comité Político del PLD trató el tema de la Odebrecht y fue cuando trataron sobre la carretera del Coral, la cual, según dijo, Felucho pidió cambiar el trazado "quizás por un interés personal" cuando fue secretario de Turismo.