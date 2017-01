Abandono El Museo del Hombre Dominicano o el desprecio a la identidad dominicana 0 Por Angel Caba Fuentes 8 enero, 2017

Santo Domingo.- En sus 44 años de existencia, nunca el Museo del Hombre Dominicano se había visto en tan mal estado, abandonado, sucio y ruinoso.

Fue creado para que fuera una institución dinámica, que albergara la cultura material de un pasado remoto y actual de la cultura dominicana. Fue creado para que fuera una institución de investigación científica, comprometida con la educación de generaciones de dominicanos.

Ese Museo llegó a tener el equipo interdisciplinario de investigación mas importante de toda el área del Caribe. Es mas, fue inspiración para que Eusebio Leal en Cuba creara un gabinete arqueológico, inspirado en el equipo dominicano.





Recientemente visité el Museo, lugar donde laboré en la década de los 70 y 80, cuando en la administración de Bernardo Vega, se hacían investigaciones arqueológicas y se publicaban sus resultados en libros y revistas especializadas. Creo que fue la época gloriosa de la Institución.

Me inicié en la arqueología bajo la tutela de Marcio Veloz Maggiolo y Elpidio Ortega, formando grupo con Renato Rímoli, Fernando Luna Calderón y Joaquín Nadal, recién llegados del Smithsonian en Washington.

Encontré ayer un museo muerto, descuidado y estéril. La museografía, de 44 años de edad no solo está totalmente desfasada, si no que literalmente parece un chiquero de objetos arrumbados y en algunos casos fuera de contexto. Las vitrinas están sucias en su mayoría, y las filtraciones de las paredes y el techo han dejado unos lamparones oscuros que compiten con los objetos que allí se exhiben.

En las fotos que presento se pueden ver las diversas tonalidades descoloridas. Las pinturas que se han agregado, sustituyendo las viejas, han sido aplicadas con un pobre criterio de la estética museológica.

Las fotos de los ámbitos dedicados a la religiosidad popular están vergonzosamente torcidos y arrugados por la humedad y descoloridos por el tiempo.

No me explico porqué las alfombras, que ya están viejas y con manchas oscuras, no han sido eliminadas, ya que son un criadero peligroso de ácaros y otros agentes destructores de colecciones.

La investigación arqueológica es totalmente nula, y nulas son también las publicaciones. Por supuesto, si no se investiga, no se publica.

Tal parece que el Museo no tiene una dirección. Según me he informado, no hay proyectos de investigación y planes de cambiar la museografía que, como dije al principio, es obsoleta y está totalmente descuidada. Las cédulas que identifican los objetos, como puede verse en las fotos, carecen de la calidad que debe de acompañar al objeto.

La Institución tiene tres años sin ascensores y el aire acondicionado está inservible. Los baños de los hombres (lo pude verificar) están inservibles y no hay papeles de baño. Según me informaron los baños para damas están en igual situación.

La dirección del Museo, lo mismo que el Ministerio de Cultura son los culpables y responsables de la situación de abandono y ruindad que vive la institución hoy día. Me gustaría saber qué pretende hacer el inepto Ministerio de Cultura al respecto.