No hay respeto

No respeta las leyes del tránsito (cruza con la luz roja, se mete en vía contraria, se estaciona en la acera). No respeta ninguna autoridad (empezando por los agente de AMET). No respeta a los demás (sea niño o anciano). No respeta la limpieza (tirar basura es “normal”). No respeta los árboles (den frutos o sombra). No respeta los ríos (ahí vierte sus peores miserias). No respeta el silencio (impone el ruido a todo lo alto). No respeta la fila (sobre todo si están dando algo)… En fin, el dominicano promedio no se respeta ni así mismo. (¿Que ocupamos el lugar 94 en desarrollo humano a nivel mundial?…Poco me lo “jayo”).