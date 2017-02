Muchos ven con reflejos amordazados mis quejas sobre las malas acciones que tanto aquejan a nuestro Río San Juan. Pero que quiero yo? Simplemente soy un abanderado de que las cosas se pueden hacer diferente.

Creo y estoy más que consciente de que nuestro amigo, el alcalde Alberto Alonzo no puede decir que el pueblo le negó la oportunidad de hacer las grandes transformaciones que necesita el municipio.

Es ahí donde decimos es tiempo de la juventud. Es tiempo de dejar que las mentes más brillantes puedan decidir por nuestro destino.

Me da vergüenza cuando escucho decir: Río San Juan no avanza, Río San Juan cada día más pa’ tra, Río San Juan luce abandonado, sus autoridades no se unen para de una vez por todas hacer las grandes transformaciones que requiere nuestro amado y bello pueblo.

Tenemos que quedarnos con la cara larga cuando a menos de 100 kilómetros tenemos nuevos alcaldes (jóvenes) como Junior Peralta, Jorge Cavoli, por solo citar dos. Donde sus munícipes se sienten orgullosos de decir están trabajando, están transformando la ciudad.

Da pena que nos siga siendo mirado como el municipio que nunca avanza por que nuestras autoridades no hacen lo que se necesita y el pueblo quiere que se haga.

Me da pena, me da vergüenza saber que nuestros jóvenes tienen el deseo de sentir que nuestro pueblo salga de la tiranía de los políticos que solo piensan en ellos y no en el bienestar de los munícipes.

Algunos criticarán este artículo y le darán el matiz diferente, pero solo hablo con el corazón en las manos, Río San Juan se merece otro trato. Rio San Juan merece que nuestras autoridades se encarguen de devolvernos el orgullo que hemos perdido. No hay cosa más desagradable que saber que podemos hacer la diferencia y por no unirnos otros pueblos nos llevan años luz.

Pero nunca es tarde si la dicha es buena, algún día volveremos a sentirnos orgullosos de decir “Soy riosanjuanero”.

QUE NOS DEVUELVAN EL ORGULLO!