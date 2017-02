Ozoria exhorta a los dominicanos a luchar por la libertad

Santo Domingo.- El arzobispo metropolitano de Santo Domingo afirmó que aunque hoy se celebra la Independencia Nacional, el pueblo dominicano no es verdaderamente libre debido a la delincuencia, el robo, la impunidad y la corrupción que permea a todos los organismos del Estado.Monseñor Francisco Ozoria dijo que si bien es cierto que la nación no está sometida por otro pueblo, es cuestionable cuando se examina lo que está ocurriendo, lo que indica que no hay una verdadera libertad.

“Si no se tiene una libertad interior no hay verdadera libertad, y aunque celebramos nuestra liberación el 27 de febrero, tenemos que examinar bien si en el país hay una verdadera libertad interior, y cuando examinemos bien veremos que no la hay”, expresó.

Sobre la pregunta de ¿qué es lo que estamos contemplando, ahora? Indicó que “todos esos problemas de corrupción que permean a todos los organismos del Estado reflejan que no hay una verdadera libertad”.

“Tenemos que conquistar la libertad, aunque no estamos bajo la esclavitud de ningún pueblo extranjero, y esto es cuestionable, pero tenemos que conquistar la libertad interior”, enfatizó.

Ozoria se expresó así durante la homilía en ocasión de celebrar su primera misa en la parroquia Cristo Salvador del sector de Honduras, en su condición de Arzobispo de Santo Domingo.

Dijo, también, que la impunidad que hay en el país significa que los organismos responsables de corregir los males no tienen la autoridad suficiente, y por eso “el ladrón sigue robando y sigue como si nada, impune”.

Las ideas no se deben encarcelar

Al hacer el llamado de que el pueblo debe luchar por una libertad interior, monseñor Ozoria dijo que las ideas no se pueden encarcelar, sino que se debe luchar por “nuestros ideales”.

“Como ustedes saben, hay personas en el mundo que han estado muchos años presos, pero se han mantenido libres, “porque los ideales no se encarcelan”.

Puso como ejemplo a Juan Pablo Duarte, que fue encarcelado, exiliado, pero sus ideales no estaban presos, sino que los mantuvo, porque era libre interiormente.

“También tenemos el ejemplo de Mandela, el africano que duró 27 años preso, pero “estaba preso su cuerpo, no sus ideales, y la prueba es que cuando salió de ahí lo hicieron presidente”.

Ozoria se refirió, además, al tema del aborto y dijo que a la Iglesia le preocupa que el Congreso esté en proceso de aprobar las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código Penal.

Advierte ciudadanía no confía en investigaciones

El movimiento cívico Marcha Verde advirtió hoy que las investigaciones de los sobornos, las sobrevaluaciones y los financiamientos políticos ilegales de Odebrecht en el país no podrían arrojar resultados confiables para la ciudadanía mientras sean dirigidas por un procurador que es integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro activo del equipo político-electoral del presidente Danilo Medina. (El Caribe)