Posesionan a monseñor Ozoria como Obispo de la Diócesis Castrense

Santo Domingo.- El Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta fue posesionado hoy como Obispo de la Diócesis Castrense para República Dominicana.

La ordenación fue presidida por el nuncio apostólico de su Santidad, monseñor Jude Taddheus Okolo, durante una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América.

Al pronunciar una homilía, monseñor Ozoria Acosta expresó que tiene el propósito de ser un servidor y de ser un pastor para los hermanos del Ejército de República Dominicana, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Policía Nacional.

Manifestó que desde ahora se organizarán para ofrecerle un servicio pastoral como se lo merecen.

Además, pidió más dedicación para la misión a los capellanes que son colaboradores del obispo en esta diócesis y solicitó a los miembros del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional receptividad y acogida de sus servicios, abrirse al mensaje y servicio de la Iglesia.

“Al asumir esta responsabilidad o esta misión que la Iglesia me pide, quiero hacerlo bien; con la ayuda de ustedes vamos a crecer y tendremos frutos abundantes”, indicó.

No obstante, monseñor Ozoria manifestó que le preocupan dos cosas: que se vea ese ministerio como “algo de poder” y no como un servicio; y que él no pueda hacer la labor que se le pide, debido al cúmulo de trabajo que tiene que como Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo.

Agregó que en diálogo con el nuncio apostólico y la Conferencia del Episcopado tratará de que en un futuro no muy lejano que el papa nombre a un nuevo obispo para esa diócesis castrense.

Explicó que en virtud del acuerdo entre la Santa Sede y RD, el 21 de enero del 1958 se creó el Vicariato Castrense para el país y que mediante la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice, Juan Pablo II, el 21 de abril de 1986 quedó constituido como Ordenariato Castrense.

Detalló que el Ordenariato hace referencia a un obispo ordinario del lugar, en este caso es el arzobispo de Santo Domingo, por lo que suman 12 las diócesis.

La diócesis castrense está formada por los fieles que son militares, policías, sus familiares y dependientes.