Presidente Comisión Justicia CD: “aborto quedará para otro momento”

Santo Domingo.- El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, informó que en 15 días presentará ante el hemiciclo el informe sobre el Código Penal Dominicano, donde pide a los congresistas rechazar las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al diputado por San Juan de la Maguana, Henry Merán, de no ser rechazadas dichas observaciones no entrarían en vigencia la ley que instituye ese CPD, y desde luego el tema sobre el aborto continuará en debates, en otros escenarios, aclaró.

“No es conveniente para la República Dominicana que por dos artículos observados se mantenga al país existente, se mantenga al país sin un Código Penal Dominicano moderno, 381 artículos totalmente nuevos, y sobre todo 41 tipos penales, crímenes y delitos que se están cometiendo, que el código anacrónico actual no tipifica.

Por tal razón, Merán reitera lo recomendables es que el tema del aborto “no puede seguir deteniendo el Código Penal de RD, ese “tema podremos verlo en otro momento”.

La petición de rechazo está fundamentada en lo establecido en artículo 37 de la Constitución que establece el respeto a la vida hasta la muerte y en segundo lugar, en procura sobre todo, para que la República tenga un Código Penal moderno, que se ajuste a los problemas de la sociedad y contribuya a mitigar la delincuencia, “si las observaciones no son rechazadas la ley que lo instituye no entraría en vigencia, no valdría la pena que la CD se pronuncie sobre las causales”.

Como las observaciones del PE, la gran responsabilidad que tienen los y las diputadas es rechazar las citadas observaciones.

Dicho informe mantiene la posición adoptada por el Senado de la República, por eso recomienda aprobarlo tal y como fue aprobado por los senadores. (Nuevo Diario)