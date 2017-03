Presidente del Senado niega cualquier vinculación con Odebrecht; desmiente a Felucho Jiménez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, negó este jueves que tuviera algún vínculo con ejecutivos de Odebrecht en ocasión de la aprobación de una iniciativa.

Así lo informó a su salida del despacho del procurador general de la República, Jean Rodríguez, donde fue interrogado por casi tres horas sobre la aprobación legislativa de préstamos internacionales usados en contratos de obras construidas por la empresa brasileña.

Negó, igualmente, que durante su presidencia en el Senado haya habido intento de sobornos para aprobación de obras.

“En mi presidencia y cuando Cristina, nunca habido ningún tentativa o intento de soborno para la aprobación de alguna obra”, dijo.

Expresó que acudió ante la Procuraduría con la esperanza de que arribe a una conclusión determinada, y que si hay algún responsable que se someta a la acción de la justicia.

“Yo estaba esperando que me citaran y yo había solicitado que se me citara porque entiendo que si ha habido sobrevaluación, si ha habido algo irregular que sean sometidos los responsables”, expresó.

Desmiente a Felucho

Pared Pérez también negó que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuviera conocimiento de que había obras de la constructora que estaban sobrevaluadas, como dijera su compañero de partido Félix Jiménez (Felucho).

“Yo no sé en qué reunión, y no he faltado a ninguna del Comité Político, se trató eso que dice Felucho. No sé de dónde saca eso. En las reuniones políticas no se tratan temas de Gobierno”, dijo.

“Solo una vez en el Comité Político se trató un caso relacionado con Odebrecht que fue de la carretera El Coral, porque él (Felucho) estaba interesado en que tuviera trazada otra ruta, siendo ministro de Turismo. Él tenía un interés personal”, expresó.

“En verdad que yo no sé qué busca ni que persigue Felucho con este tipo de declaraciones, que no le encuentro razón de ser”, dijo.