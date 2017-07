Prevén alza pasajes por Ley de Tránsito

Santo Domingo.- Transportistas de pasajeros advirtieron este martes que la nueva ley 63-17 provocará un aumento general en la tarifa del pasaje, porque dispone reducir de seis a sólo cuatro pasajeros en los carros del concho, y de 40 restringe a 29 en minibuses.

Advierten que los choferes del transporte urbano e interurbano no van a quedarse con los brazos cruzados ante esta ley que sostienen viene a destruir a los que trabajan en el concho.

Antonio Marte, de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra), consideró que la primera resolución que debe emitir el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), es disponiendo un alza en la tarifa del concho.

Juan Marte, de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), pidió al presidente Danilo Medina aplazar la entrada en vigor de la ley por dos años, para que la normativa se aplique de manera gradual en otros dos años, hasta que se elaboren los reglamentos que permitan la operatividad de los choferes de carros.

Marte, de Conatra, afirmó que la ley 63-17 es perturbadora de la paz social y la calificó como “tributaria”, que afectará a 33 mil choferes s que laboran en el concho,

Entiende que la ley 63-17 comenzó mal, que no podrá ser aplicable en el país, “pues no están los carriles expreso para los autobuses del concho, y las terminales no se han construido fuera de la ciudad para que no entren y provoquen taponamientos”.

Adujo que el Gobierno no ha explicado qué va a hacer con los choferes que serán desplazados con la introducción de las 10 mil guaguas, ni qué va a hacer con los 33 mil choferes que serán desplazados del concho por tener 65 o más años de edad.

“El sector transporte de carga y pasajeros no tiene subsidio, estamos rumbo al colapso, entonces no es verdad que los choferes van a continuar cobrando la misma tarifa, con menos pasajeros en sus unidades, y ahora con multas caras”, declaró Marte.

Marte, de la CNTT, pidió al presidente Medina intervenir para que la ley se aplique de manera gradual en un año, y se aboquen a hacer un reglamento que permita la operatividad de los 33 mil carros que hay en el país, abordando los seis pasajeros hasta que haya una discusión con los verdaderos dirigentes del transporte y se construya la normativa o reglamento para que se pueda operar en las 30 provincias.

Advirtió que si no se aplica eso, “se generará un malestar social en más de dos millones de trabajadores dominicanos que se transportan diariamente en el sistema de concho, y 600 mil familias que viven del concho”.

Enfatizó que la conciliación entre una parte del Gobierno y algunos empresarios transportistaw, en la mesa del diálogo del transporte no representa el sector de todo el país.

Refirió que el pueblo ignora en su totalidad, y que los transportistas ni la población conocen el alcance de la ley, por lo cual planteó que se debe aplazar la vigencia de la normativa, que recalcó es tributaria.

Mochotran

Alfredo Pulinario Linares (Cambita), del Movimiento de Choferes del Transprote (Mochotran), precisó que la nueva titular del Intrant, Franchesca de los Santos, debe reunirse con los transportistas de pasajeros para abordar los problemas del sector.

Favorece que la tarifa del pasaje se reajuste, “y aunque la población no resiste un aumento de la tarifa, los choferes no pueden continuar asumiendo los costos operacionales”.

En Números

6,200 Pesos

Establece como multa mínima la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Agregó que los choferes deben ser autorizados a abordar los seis pasajeros hasta que se cambien las unidades de concho.

“Esa ley es muy dura, sin embargo, el Gobierno no concientizó a los usuarios del transporte ni a la población antes de ponerse en vigencia”, dijo Pulinario.

Abogó porque los reglamentos sean flexibles ya que insistió la ley es muy rígida a nivel de multas que sanciona hasta los peatones cuando crucen un semáforo en rojo. (El Nacional)