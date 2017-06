Procurador General de RD (Prevaricación)

En la República Dominicana ya nada nos sorprende, desde convertirse en uno de los países de más crecimiento “económico” hasta ser uno de los más corrupto. Los gobernantes que hemos tenidos en los últimos años se han burlado del pueblo de manera descarada hasta el extremo de desfalcar las arcas públicas, entregar nuestras riquezas naturales, utilizar la sobre evaluación para hacerse millonarios y abultar la nómica publica con miembros del partido en el poder; además, entregar nuestra soberanía a Haití en complicidad con las bocinas pagadas, los llamados miembros de la “sociedad” que se identifican como intelectuales, con todas las ONG pro-haitianas, auspiciadas por los norteamericanos, a la cabeza Hillary Clinton (fundación).

En los últimos años, la corrupción se ha convertido en norte de aquellos que se hacían llamar los más éticos y que seguían los principios del inolvidable ultraderechista, anti-comunista y traidor Juan Bosch. Al parecer, Bosch (como maestro) creo la peor simiente (plaga) que haya existido en nuestra sufrida nación.

El escándalo, que pulula a través del mundo por las actuaciones del corrupto monopolio brasileño de la Odebrecht, ha abierto la puerta para una vez más, decidamos empoderar al pueblo dominicano, empujando a sacar del poder las lacras moradas que nos han desgobernado por tantos años.

Ya hemos reconocido, con más fuerza, la esencia diabólica del PLD y sus corruptos dirigentes que siempre han sido posesionados en todos los estamentos de la sociedad dominicana a través del poder político y control de las altas cortes, afianzando la corrupción rampante y una impunidad inimaginable.

Con el escándalo Odebrecht, el PLD ha cavado su propia tumba y a todos sus seudo dirigentes, a ellos les pasara peor que a los calieses de la era de “Trujillo” cuando la ira de un pueblo torturado por la dictadura desató con pasión loca sobre esos actores su furia.

La Constitución, para el PLD y sus corruptos dirigentes, ha sido un pedazo de papel para letrina y hacerse millonarios. No cabrían en este artículo las veces que nuestra Constitución ha sido violada por esto narco políticos, engreídos y embriagados de poder. Y la última violación ha sido el acuerdo a que llegó la Procuraduría General de la República y la mafia internacional llamada “Odebrecht”.

Este acuerdo está diseñado bajo el marco del artículo 370 inciso 6 del Código Procesal Penal, que establece el criterio de oportunidad o como lo llama la doctrina “el testigo de la corona” que es una figura jurídica que debemos entender y comprender para darnos cuenta que en el presente caso no procedía esa figura jurídica. Sin embargo, el anterior acuerdo, que fue declarado inadmisible, se realizó en base al art. 37 del Código Procesal Penal referente a la conciliación, lo cual no procede porque la Procuraduría General de la República desvió el propósito por el cual fue creada en la Constitución Dominicana que es la persecución de todos los delitos; lo que en derecho se considera prevaricación.

Nos preguntamos, ¿Cómo podría el procurador firmar un acuerdo con la mafia Odebrecht basado solo en un delito como el soborno cuando existían otras violaciones mucho peor que los sobornos? (asociación de malhechores)-Danilo-Lula-Dilma-Joao-

Desde que la empresa Odebrecht se estableció en nuestro suelo, constantemente ha violados una serie de leyes y artículos del Código Procesal Penal como mostramos a continuación:

1) El financiamiento ilícito de las campañas electorales. (Danilo Medina)

2) Los sobornos o coimas a los involucrados con el fin de obtener participación en las obras licitadas, que según informaciones consistía en el 22% del valor total de las obras.

3) Las sobre-evaluaciones en obras sorteadas a Odebrecht fueron en más de un 25% de su valor total.

4) Blanqueo de capitales o lavado de activo producto de los sobornos, sobre-evaluaciones y el financiamiento a campañas electorales.

Sin embargo, El Procurador General de la República deja a un lado los delitos del financiamiento ilícito en campañas electorales, las sobre evaluaciones de obras y por último el blanqueo de capitales, lavado de activo producto de sobornos; y en cambio se concentra en el delito de soborno. ¿Qué criterio utilizo la Procuraduría para llegar a este acuerdo con la poderosa compañía? Lo que en el lenguaje legal se llama “El Criterio de Oportunidad” que es una figura jurídica utilizada para ofrecer inmunidad a cambio de proveer informaciones o ayudar a resolver un caso. La inmunidad es un tipo de protección legal que se ofrece en ciertas circunstancias. Por tanto, alguien con inmunidad legal no puede ser procesada.

El numeral 6 del artículo 370 del Nuevo Código Procesal Penal establece claro que: la aplicación del Criterio de Oportunidad: “Permite al ministerio publico solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para descifrar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones, ayude a esclarecer el hecho investigado o conexos útiles para probar la participación de otros imputados SIEMPRE QUE LA ACCION PENAL, DE LA CUAL SE PRESCINDE, RESULTE CONSIDERABLEMENTE MAS LEVE QUE LOS HECHOS PUNIBLES CUYA PERSECUSCION FACILITA O CUYA CONTINUACION EVITA. En este caso, la aplicación del criterio de oportunidad debe ser autorizada por sentencia de un juez o tribunal competente.”

Nos preguntamos ¿calificaba Odebrecht para que se le otorgue el criterio de oportunidad? ¿Calificaba la Odebrecht para ser declarada de acuerdo a la doctrina como “Testigos de la Corona? De Ninguna manera; por el criterio de oportunidad se aplica solo cuando los imputados son de menos importancia y no cuando los imputados son los cabecillas o, principales, como es el caso de Odebrecht, que está siendo la principal compañía imputada a nivel nacional e internacional. Nos queda aplicarle lo citado el en numeral 6 del artículo más arriba citado en el 370 del código Procesal Penal: “la acción penal de la cual se prescinde resulta consideradamente las más grave (Financiamiento de elecciones, Sobre evaluación de obras, lavado de activo y sobornos).

Este acuerdo ha sido violatorio a nuestra constitución, autorizado por un tribunal sin haber acusados y por no calificar para dársele el criterio de oportunidad al ser la fuente originaria de los delitos y a la vez no haber contribuido en lo absoluto al persecución de los promotores de los delitos (ellos mismos) y los beneficiados de estos (gobiernos, funcionarios, jueces, miembros de comité político etc.), con este denigrante y corrupto acuerdo con la Odebrecht solo no se queda declarar como prevaricadores al Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y el juez que lo autorizo.

Por último, con el show mediático presentado por el procurador Jean Alain Rodríguez con el arresto de 14 personas tanto del PLD (Grupo Leonel) como del PRM, dejando a un lado los principales inculpados incluyendo a Danilo Medina, quien, con Lula, Joao y Dilma organizaron Odebrecht en República Dominicana, también Pared Pérez, Abel Martínez, Lucia Medina y otros. Queda evidenciado el desgaste de la voluntad política del gobierno para que haya un sometimiento y castigo ejemplar a los corruptos.

En lo adelante, debemos sumar esfuerzos solidarios con los organizadores de Marcha Verde a fin de continuar la lucha sin cuartel hasta castigar los culpables.