Radhamés Segura acude a Procuraduría; dice contrato de Palomino no tuvo intermediario

Santo Domingo.- El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura acudió hoy por ante la Procuraduría General de la República, a fin de ser interrogado en torno al caso de la Odebrecht.

Segura llegó pasado las 11.50 de la mañana en compañía de sus abogados, quien inmediatamente fue llevado al despacho del procurador Jean Rodríguez, quien lo interrogará junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero.

A su llegada a la Procuraduría Segura dijo que fue citado el pasado viernes vía telefónica por Joel Corporán, por encargo del Procurador la República, Jean Rodríguez a fin de que compareciera hoy lunes al mediodía para una entrevista.

“Nosotros respetuoso de la justicia, hemos venido con mucho gusto con el procurador, pero no podemos adelantarle más nada porque no sabemos lo que no a preguntar”, acotó.

Indicó que fue citado para ser abordado en torno a un contrato que firmara cuando se desempeño como ejecutivo de la CDEEE, de la hidroeléctrica de Palomino, en abril del 2005.

Manifestó que el contrato inicialmente fue firmado el 4 de abril del 2005, por 225 millones de dólares fue hecho con todas las de la ley.

Rechazó que el contrato tuviera algún intermediario, tras ser preguntado en el sentido de que si el empresario Ángel Rondón tuviera alguna intervención. (Listin Diario)