Sargento cancelado: “mi razón de ir a firmar ese libro es para que se sometan a esas personas”

Santo Domingo.- El ex sargento de la Policía Nacional Abel María Brisita Cepín, declaró hoy que la razón principal que lo motivó para firmar el Libro Verde contra la corrupción y la impunidad, por el cual fue cancelado de la uniformada, estuvo en su deseo de que los involucrados en casos de corrupción sean sometidos a la justicia y llevados a la cárcel.

“Como todo ciudadano dominicano, mi razón de yo ir a firmar ese libro es que se sometan y se metan preso esas personas”, expresó Brisita Cepín en declaraciones a periodistas que lo abordaron sobre el tema.

El ex sargento, visiblemente dispuesto y con plena convicción del paso que había dado en favor de la lucha contra la impunidad, exhortó a los dominicanos a no tener miedo de firmar el Libro Verde, al tiempo que dejó claro que no firmó el Libro Verde “para molestar a nadie ni con respecto a las calamidades que nosotros (los policías) pasan en las calles”.

“Yo duré doce años en la Policía Nacional. Pasé hambre, pasé trabajo, pero hice mi trabajo. Le agradezco a la Policía porque me puso a estudiar. Estoy en término de mi carrera psicología general; he hecho un diplomado en psicometría y tenía otro en psicología forense, para reforzar mi trabajo policial”, puntualizó.

La Policía canceló el pasado viernes 10 de este mes a Brisita Cepín, presuntamente por “mala conducta”.

La Policía Nacional canceló por “mala conducta” al sargento tras acudir al parque Duarte de Santiago para sellar su nombre en el Libro Verde. (Hoydigital)