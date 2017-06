Tal pareciera que el caso Odebrecht dará mucha agua a beber, y mucho de qué escribir, durante bastante tiempo. Temístocles Montás lanzó desde la cárcel un cohete mencionando a algunos funcionarios y exfuncionarios, y en respuesta, Vicente Bengoa, exministro de Hacienda, le soltó esta preciosura. Lean ahí: “No es cierto que los Ministros de Hacienda hayan firmado contrato alguno para la ejecución de obras a cargo de la compañía Odebrecht. De conformidad con el numeral 18, del artículo 3, de la ley No. 494-06, que crea el Ministerio de Hacienda, en esa institución, sólo se firman los contratos de financiamiento. Por lo tanto, la publicación firmada por el imputado, Juan Temístocles Montás Domínguez, en fecha 2 del presente mes de junio, reseñada por diferentes medios de comunicación, no se corresponde con la verdad. La ley sólo faculta a los Ministros de Hacienda a firmar los contratos de financiamiento, por lo que las afirmaciones hechas por dicho imputado, además de ser falsas son maliciosamente perversas, con el deliberado propósito de hacer daño. Reitero: Ningún Ministro de Hacienda ha firmado contrato alguno con Odebrecht, sencillamente porque el Ministerio no está facultado por ley para eso. Sólo firma los contratos de financiamiento”. ¡Tang! …suena la campana…

“Dicho imputado”

En la declaración de Bengoa, llama la atención de quienes gustan de leer entre líneas, lo de “…dicho imputado”, utilizado por el exministro para referirse a Montás, que está tras las rejas. Las diferencias de criterios entre Bengoa y Montás, en el ejercicio de funciones públicas, no son un secreto. Muchos recordamos las opiniones disímiles de ambos frente a temas económicos importantes, tales como las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el manejo de la deuda pública, los aumentos salariales, etc.. De manera, que –como ya hemos escrito antes sobre este caso- ahora es que falta mambo…