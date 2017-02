The Dominican Heritage and Culture Society presentó con gran éxito “El legado: más allá de bachata y merengue”

New York.- The Dominican Heritage and Culture Society realizó este pasado 11 de febrero la actividad “El legado: más allá de bachata y merengue” en el emblemático edificio The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center.

Fueron abiertas las puertas del primer nivel al público a las 2 de la tarde, donde se desarrolló una recepción especial para la exposición fotográfica titulada Carnaval, Dios, Patria y Libertad enfocada en el carnaval dominicano con obras del grupo fotográfico de Santiago, la muestra fue encabezada por el arquitecto y fotógrafo Cesar Payamps Fernández.

El coordinador del evento Oscar Abreu, destacó que “fue un honor poder ser parte de este evento que resaltó lo mejor de la cultura dominicana”.

Después de haber dejada formalmente inaugurada la muestra fotográfica se invitó al público a subir al segundo nivel donde fueron presentadas las conferencias.

Isolda Peguero, maestra de ceremonias de la actividad, inició el programa con la presentación de nuestro talentoso joven pianista Josué Kennedy Núñez, quien tocó el himno estadounidense y después el himno de la República Dominicana. El público emocionado se puso de pie y empezó a cantar al ritmo de las notas del himno nacional.

Más adelante fue presentada Fresia Olivero Momani, fundadora y presidenta de la organización, quien dio las palabras de bienvenida y destacó la visión, misión y objetivo de la organización destacando la importancia de “mantener viva nuestra historia y dar conocer la vida de nuestro héroes”.

Después fue presentado el Lic. Tony Rafúl quien dictó la primera conferencia contando una narrativa de nuestra historia enfocada en los héroes de 1965.

Luego subió a tarima Ramón Espínola, quien hizo un referente de importantes figuras de la cultura dominicana, enfatizado en el padre de la patria Juan Pablo Duarte.

Además el Dr. Silvio Torres-Saillant, proporcionó una narrativa de nuestra historia con el título “Amar a su país tiene ciencia”.

La conferencia de Fidel Ernesto Santana Mejía, entre tano, fue presenta al público gracias al poder de la tecnología desde la República Dominicana donde el público tuvo la oportunidad de hacer preguntas las cuales fueron respondidas

Por último la reconocida violinista dominicana Aisha Syed Castro presentó un recorrido musical que provocó las más extraordinarias emociones de alegría y orgullo en el público.