Trafican desde Haití con carnet de regularizados

Dajabón.- Jean Carlos Luis espera su deportación en una especie de celda de malla ciclónica que tiene el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) en el traspatio de sus instalaciones en la frontera dominico-haitiana en Dajabón. Junto a él, otros diez hombres aguardan por el momento en que sean depositados en el puente sobre el río Masacre que divide los dos países de la isla, y emprender, desde Ouanaminthe (Juana Méndez), el retorno a sus hogares. Jean Carlos llegó al lado dominicano hace unos cuatro días desde Puerto Príncipe con fines de ir hasta la provincia Santiago a visitar unos familiares. No tiene documentos que le permitan entrar o permanecer en el país, así que pagó RD$4,000 a un compatriota suyo en Haití por un carnet de residente. Cuenta, en un español casi claro que aprendió en su país, que no era la primera vez que pagaba por un carnet, similar a los que entregó el gobierno dominicano a los nacionales de otros países que se acogieron al Plan Nacional de Regularización, programa mediante el cual se regularizó el estatus migratorio de unas 249,000 personas, según la cifras aportadas por el Ministerio de Interior y Policía. El inmigrante burló la seguridad de la frontera caminando por el río, pero al dirigirse a la ciudad fue detectado por uno de los guardias de uno de los siete puestos de chequeo que hay en la Línea Noroeste, desde Dajabón a Santiago, y mandado a bajar del autobús en el que viajaba.

“Yo digo que después de Dios, el jefe, y como ellos son los jefes. El me mandó a bajar y yo me devolví para mi país, pero cuando estaba casi llegando al puente, ellos me agarraron y me dijeron que suba (al vehículo)”.

A otro extremo del patio, otra joven defiende casi llorando que ella es la misma persona que está en el carnet. Al preguntarle su nombre, dice el mismo que está grabado en el documento que –asegura- se lo dio su madre. Pero los agentes del Cesfront confrontan la imagen casi negra del documento con la joven, y le insisten que esa no es ella. Desanimada, la joven se une a las más de una docena de mujeres y niños que también han sido detenidos en los operativos para ser deportados esa tarde. Agentes de la Dirección General de Migración de la zona afirman que el uso de carnets, sea falso o legal en manos de una persona distinta al que le fue expedido, es una constante.

“Muchas veces intentar pasar, pero uno se da cuenta que no es la misma persona y los detiene”, comenta un personal de Migración que asegura que ya se ha sometido a varios por usar documentos falsos o por tráfico. También destaca la capacidad que tienen los miembros de esa dirección para reconocer el documento cuando ha sido alterado o no es original.