Justicia Tribunal dicta 30 y 20 años de prisión en contra de exrasos y un civil mataron a Franchesca Lugo 0 Por Servicios - Costa Verde DR 10 enero, 2017

Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impusieron hoy 30 años de prisión en contra del ex raso de la Policía Nacional Emilio Alexander Suazo Suazo y 20 años en contra de los también ex rasos José Piña Marte, Joan Manuel Genao de la Rosa, el ex miembro del Ejército Jonathan Marmolejos Félix y el civil Miguel Ángel Troncoso (Chapiao), quienes fueron hallados culpables de la muerte de la joven Franchesca Lugo.

La joven fue asesinada a tiros el 21 de agosto del año 2015, aproximadamente a las 12:20 de la madrugada en la calle Bienvenido Germán Suárez, del sector El Cacique, cuando los condenados, a bordo de un vehículo marca Toyota Corolla, se asociaron para interceptar en la referida dirección a Greicel Dario Tapia, quien conducía un vehículo marca Honda Civic.

¨Los imputados Emilio Alexander Suazo y José Manuel Piña se desmontaron y se apostaron del vehículo que conducía Greicel Darío, encañonando ambos al mismo, manifestándole que se trataba de un atraco. Por su parte Joan Manuel Genao, Jonathan Alexander Marmolejos y Miguel Ángel Troncoso permanecieron en el interior del vehículo a la espera de éstos para emprender la huida¨ manifiesta la acusación.

Agrega que al observar la acción criminal, el hermano de Greicel Darío Tapia, el joven Melvin Darío Tapia, quien se encontraba junto a su novia, la hoy occisa Franchesca Lugo Miranda, conduciendo otro vehículo marca Chevrolet con el logo del negocio “Plan B Frozen”, se desmontó del mismo en auxilio de su hermano, portando su arma de fuego, e inmediatamente realizó varios disparos a los asaltantes, quienes repelieron a tiros contra él y su novia, siendo esta última impactada por un proyectil que le causó la muerte.

El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 2, 379, 382, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, los que tipifican el ilícito penal de asociación de malhechores, tentativa de robo agravado y homicidio voluntario.

Emilio Alexander Suazo, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, deberá también pagar una indemnización de 5 millones de pesos, mientras que los demás condenados una indemnización de 2 millones de pesos cada uno.

José Manuel Piña Marte, Joan Manuel Genao de la Rosa y Jonathan Alexander Marmolejos Félix cumplirán la pena dictada por el tribunal en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Con relación al condenado Miguel Ángel Troncoso, fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El tribunal estuvo conformado por las juezas Gisselle Méndez, Yisel Naranjo y Claribel Nivar, mientras que el Ministerio Público representado en audiencia por la procuradora fiscal litigante María Cristina Benítez. (Hoydigital)